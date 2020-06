Belen torna sul set, il primo shooting post Covid è mozzafiato

Sveglia alle 9, caffè e di corsa sul set dopo la lunga pausa forzata a causa del coronavirus. Inizia così il martedì di Belen Rodriguez, impegnata in un nuovo servizio fotografico per un noto brand di intimo di cui è testimonial.

"Incredibile ma vero, tutti ricongiunti. Il primo shooting" commenta ironica la showgirl appena arriva nello studio, dove ha ritrovato la sua crew. Trucco e parrucco, a cui pensano i suoi inseparabili Lollo e Cristina, qualche foto con lo smartphone apprezzando il risultato ed ecco che poi ad immortalarla ci pensa il fotografo Joseph Cardo.

Meravigliosa da far perdere il fiato, Belen posa con sensualità e grande padronanza di sé davanti all'obiettivo, sicura della sua bellezza. E come non esserlo? Il corpo della showgirl è perfetto, come perfette sono le sue movenze: delicata e passionale allo stesso tempo, i follower si infiammano davanti al piccolo assaggio che regala tra le sue storie su Instagram. Poi un accenno di sfilata, sempre solo con un sexy intimo addosso, che fa il pieno di like. "Mi sembra di vedere un Angelo di Victoria Secret" commenta la sorella Cecilia, mentre l'amica Patrizia Griffini fa notare: "La camminata! Top!" (se qualcuno non se ne fosse accorto).

Tornare al lavoro è un vero toccasana per Belen, soprattutto in questo momento difficile per la separazione da Stefano De Martino, ma anche ai fan va di lusso...

Visualizza questo post su Instagram 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚 @jadeaintimo Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 9 Giu 2020 alle ore 6:14 PDT

