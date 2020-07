Alba Parietti dalla parte di Belen: "Una donna angosciata, Stefano ricolleghi il cervello"

Se oggi la donna più ambita - e invidiata - è Belen Rodriguez, vent'anni fa al suo posto c'era Alba Parietti (non che adesso sia da meno). Per questo la showgirl torinese si sente così vicino alla collega argentina, che sta vivendo uno dei momenti più difficili dopo la nuova separazione da Stefano De Martino. "Belen mi fa tanta tenerezza - spiega la Parietti in un'intervista su Chi - mi ricorda la mia epoca con Lambert (Christopher, ndr) perchè lei è colpevole a prescindere".

Non è così facile essere belle e desiderate, nemmeno in coppia, continua a spiegare Alba: "Il problema è che stare con la più bella del reame crea anche motivi di imbarazzo e di rivalsa". Una sorta di 'luce riflessa' che De Martino avrebbe saputo ben cogliere, sempre secondo la showgirl, trasformandosi in un "imperatore" senza più il bisogno della 'regina'.

"Deve ricollegare subito il cervello" dice fuori dai denti Alba Parietti, preoccupata per Belen, "una donna angosciata che non è felice, anche se cerca di far credere il contrario".