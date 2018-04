Stefano De Martino all’Isola dei Famosi, ma Belen lo ‘snobba’ e guarda la concorrenza

Ieri in prima serata su Canale 5 l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi, terminata con la vittoria di Nino Formicola in arte Gaspare e infarcita di siparietti commossi, gag divertenti e dosi consuete di lacrime e commozione.

Per Stefano De Martino è stata l’ultima volta da inviato del reality: dopo 89 giorni trascorsi in Honduras, dallo spazio Expo di Milano il ballerino prestatosi alla dinamica del programma, ha condotto verso la vittoria i finalisti Francesca, Amaurys, Bianca e Nino, sottoposti alle ultime sfide.

Tuttavia, la vetrina di Instagram ha mostrato come tra i telespettatori curiosi di conoscere l’esito dell’avventura ne mancassero due… Parliamo di Belen Rodriguez e Santiago De Martino, rispettivamente ex moglie e figlio amatissimo del’inviato.

La showgirl, infatti, contemporaneamente alla messa in onda della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi affiancata anche da De Martino, ha ripreso e pubblicato in rete lo schermo del suo televisore sintonizzato sul canale concorrente che trasmetteva la serie regina di casa Rai, il Commissario Montalbano.

Il motivo? La presenza di se stessa nelle vesti di attrice accanto a Luca Zingaretti nell’episodio in replica ‘Il campo del vasaio’.

“Mamma, perché hai fatto così?” è la domanda che si sente fare in sottofondo dal piccolo Santiago alla sua mamma che, sempre riprendendo in primo piano ‘il suo primo piano’ (necessario il gioco di parole) risponde pazientemente spiegandogli la trama: “Perché ero un’assassina amore, ma per finta…”.

Insomma, la finale dell’Isola ha dovuto fare a meno di due ‘fedelissimi’ fan… La mamma è sempre la mamma.