Belen e Stefano a Disneyland con Santiago: tutte le foto della vacanza da favola

Vacanza all'insegna dell'amore per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo aver messo da parte gli impegni professionali, la showgirl e il ballerino sono volati in Francia per godersi un weekend da sogno a Disneyland Paris insieme al figlioletto Santiago. "Santiago ci ha chiesto se fosse possibile trasferirci a Disneyland - scherza la modella argentina - Noi ci penseremo".

Belen e Stefano a Disneyland con Santiago

A raccontare il finesettimana da sogno è la stessa Belen sui social. Dall'arrivo al mattino fino alla cena la sera. Una giornata vissuta intensamente, tra scherzi e risate, insieme ai personaggi delle fiabe Disney e tra i castelli delle principesse più famose. La coppia - che è tornata insieme ad aprile dopo tre anni di lontananza - è il ritratto della felicità, anche se il più entusiasta di tutti è il piccolo Santiago, felice come ogni bambino nel paese de balocchi.

Dunque prosegue a gonfie vele il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. La coppia infatti era detta addio nel 2015, con un freddo comunicato stampa scritto per annunciare la separazione dopo soli tre anni di unione. Poi, ad inizio dell'anno scorso, De Martino aveva lasciato intendere l'intenzione di riprovarci. "Quando ero piccolo pensavo all'amore come passione, ora invece ho capito che è supportarsi, starsi accanto. Ci sono tante forme di amore", ha raccontato Stefano a marzo, appena qualche settimana prima che i due ufficializzassero di essere tornati finalemente assieme.