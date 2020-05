"Quella lite nel palazzo tra Stefano e Belen, così la coppia è andata in crisi"

Ormai è ufficiale. La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di nuovo in crisi. Dopo i rumors delle settimane scorse, ieri è stata la showgirl a confermare la maretta attraverso un video pubblicato su Instagram. Ed ora ad aggiungere dettagli ci pensa il settimanale Oggi, che racconta di presunte sfuriate avvenute nei giorni del lockdown. La modella argentina e il ballerino napoletano avrebbero “spartito la crisi in quattro giorni”. Quelli che vanno dal 21 al 23 maggio.

La coppia sarebbe stata messa a dura prova dalle circostanze. Prima la convivenza forzata a causa della quarantena, poi la lontananza dovuta agli impegni professionali di lui, che è dovuto volare a Napoli per Made in Sud. I problemi sarebbero cominciati "Quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti". L'apice sarebbe stata "una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…".

"Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza - spiega il settimanale - A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni". Seguono giorni di ‘impasse’.

A dare la conferma di una crisi profonda, sono le mosse successive di Stefano. Il conduttore rientra a Milano e, "anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli".

Il resto è storia nota. Domenica 24 Belen esce a cena con alcuni amici a Milano. E tra le riviste continuano ad aumentare i sospetti di una crisi. Ci sarà spazio per ricucire anche stavolta? Chissà.