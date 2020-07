"Belen usava l'iPad di Stefano, quando ha trovato sms inequivocabili": il retroscena bomba

"Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili". È cominciato così, secondo quanto scoperto dal settimanale 'Oggi' in edicola da giovedì 9 luglio, il presunto triangolo dell'estate che ha per vertici Belén, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (già smentito dal ballerino napoletano, va precisato).

Belen, Marcuzzi e Stefano

Non è chiaro a quando risalirebbe l'ipotetico flirt tra De Martino e Marcuzzi, che hanno condiviso l'esperienza all'Isola dei Famosi ormai due anni fa (lei era conduttrice, lui opinionista), né quale sarebbe stata nel dettaglio la natura del loro rapporto. Da giorni però non si parla d'altro. Ricordiamo che a lanciare per primo la notizia è stato venerdì il sito Dagospia. "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi", si leggeva sul sito diretto da Roberto D'Agostino.

Tutti e tre in Costiera Amalfitana

Nella sua accurata ricostruzione, Oggi dà spazio anche a una fonte qualificatissima, che conosce bene sia De Martino sia la Marcuzzi, e mostra, con foto esclusive, la Marcuzzi che si rilassa e si tormenta a Positano, proprio a due passi da Belén e da Stefano: l'una è in barca con la sua nuova fiamma, l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, lui è lì per le registrazioni delle puntate di Made in Sud (ma si concede anche una serata con Mariana Rodriguez, ex naufraga dell'Isola dei Famosi...).

Il magazine diretto da Umberto Brinadni, poi, spiega nei dettagli chi è davvero Antinolfi, il nuovo amore di Belén, con cui ieri è scattato il primo bacio pubblico. L'uomo però agli amici avrebbe confidato: "Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato".