Belen e Stefano iscrivono Santiago alla scuola americana dei vip

Santiago De Martino cresce sotto gli occhi di mamma Belen e papà Stefano, ma anche sotto quelli dei follower che anche in occasione del primo giorno di scuola elementare, hanno potuto assaporare un po’ dell’emozione dei genitori entusiasti per l’importante tappa del bambino.

Per l’istruzione del figlio la showgirl e il ballerino hanno scelto l'American School of Milan, un prestigioso (e costoso) istituto privato frequentato anche dai pargoli di altri vip, come Sofia e Mattia Fargetta, figli di Mario e di Federica Panicucci, e Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, figli dell’inviato di ‘Striscia la notizia’ Edoardo e di Juliana Moreira.

A quanto riportato dal settimanale Chi, si tratta di un istituto privato in cui l’istruzione è suddivisa in quattro livelli: Lower elementary, Upper elementary, Middle school, High school, con una retta imporante che va dai 10.200 ai 19.500 euro all’anno.

Belen e la foto ricordo del primo giorno di scuola di Santiago

Anche quest’anno Belen ha postato una foto-ricordo di Santiago nel suo primo giorno di scuola. “Back to school”, la didascalia che accompagna lo scatto in bianco e nero del bambino, in piedi su una panchina con lo zainetto in spalla prima di entrare a scuola. Tanti i like arrivati da parte dei fan, immancabile qualche critica puntigliosa: “La foto del bimbo è molto bella, ma inizia ad insegnare a tuo figlio l’educazione. Dove si siedono le persone non si sale con i piedi”, ha commentato qualcuno senza però suscitare la reazione di Belen, mamma orgogliosa del suo bimbo che diventa grande.