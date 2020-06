"Torna a casa", lo sfogo nostalgico di Belen

E' cosa nota la passione di Belen Rodriguez per i Maneskin. Ma la pubblicazione su Instagram della canzone 'Torna a casa' assume una valenza più profonda della semplice ammirazione. Il brano racconta di una storia in crisi e, in questi giorni, sembra proprio rispecchiare lo stato d'animo della showgirl argentina, che sta vivendo (di nuovo) un momento difficile insieme a Stefano De Martino, marito e padre del figlio Santiago.

Gli ultimi giorni sono stati molto particolari per Belen. "Molto difficil", definisce lei il momento che sta vivendo, lasciando intendere che l'allontanamento da Stefano non è stato dettato da una sua volontà. Le ultime ore sono state all'insegna dell'amore per il figlio Santiago, che ha portato con sé insieme ad alcuni amici in occasione di un weekend fuoriporta. Ed è stato proprio nel pomeriggio di ieri che ha condiviso la canzone della band romana. "Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire".

Parole che sembrano riferite proprio a Stefano, che in questo momento è lontano. Il ballerino sarebbe tornato infatti a napoli per ragioni professionali, e proprio qui avrebbe trascorso l'ultimo mese di quarantena. A Milano, dove viveva insieme alla moglie e al figlio, avrebbe fatto solo un salto verso la fine del mese di maggio ma "anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola", si legge sul settimana Oggi. "Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli".

Sposati per tre anni fino al 2015, Stefano e Belen erano tornati insieme la scorsa primavera, facendo sognare l'Italia intera grazie al loro ritorno di fiamma. Negli ultimi mesi però qualcosa sarebbe andato storto. A pesare sarebbe stata anche la situazione di costrinzione a cui il lockdown ha costretto le coppie. "Quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti", ha spiegato ancora il settimanale. L'apice sarebbe stata "una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…". Ci sarà spazio per ricucire o stavolta la rottura sarà definitiva?

