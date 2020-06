Belen tradita da Stefano De Martino? La showgirl rompe il silenzio sulla crisi

Belen rompe il silenzio e dopo settimane in cui su tutti i siti di gossip e quotidiani on line non si fa che parlare della crisi tra lei e il marito Stefano De Martino e su quali potrebbero essere le cause, finalmente decide di uscire allo scoperto.

Rispondendo a un commento pubblicato da una sua fan su instagram che difendeva De Martino dalle accuse di aver tradito la showgirl scrivendo: "Penso che ciò che si dice non sia vero, il motivo della crisi è sicuramente un altro'', Belen ha risposto con un secco: "Ecco Brava'', mettendo quindi la parole 'fine' ai rumors che lasciavano intendere che la crisi tra i due fosse stata scatenata per un tradimento da parte dell'ex ballerino di 'Amici'.

La showgirl qualche settimana fa aveva voluto chiarire il suo punto di vista con un video pubblicato su instagram in cui ammetteva che stava attraversando ''un momento difficile'' e che si era stancata di ''leggere illazioni'' su di lei. ''Per tutto il resto -aveva detto Belen nel video- quando me la sentirò racconterò veramente come stanno le cose, ma io non gli altri, non ho più venti anni, ho delle responsabilità''.

Era stato invece il settimanale Oggi a lasciar intendere che la maretta fosse stata scatenata dal debole del ballerino per le donne. "Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure", si leggeva sulla rivista di gossip che aggiungeva come ciò abbia portato alla conseguente "smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue". Ma sono solo chiacchiere, a quanto pare.