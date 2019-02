Alex Belli, folle corsa in Lamborghini a Sanremo. Lucarelli: "E poi ci sono certi geni"

Mentre prosegue la gara dei 24 cantanti a Sanremo, fuori dal Teatro Ariston c'è chi si diverte a condividere sui social video 'folli' che sarebbe stato meglio tenere per sé o, meglio ancora, non fare proprio. Parliamo di Alex Belli e del video che, nella serata di ieri, l'attore ha postato sul suo profilo Instagram.

Il video di Alex Belli che corre a Sanremo

Nel post si vede Belli che sfreccia a tutta velocità su un auto di alta cilindrata per le vie di Sanremo. L'attore ride, si diverte. Un po' meno gli utenti che lo stanno guardando in queste ore. E tra loro c'è stata anche Selvaggia Lucarelli che non ha potuto esimersi dal commentare l'accaduto.

"Poi ci sono quei geni come Alex Belli che a Sanremo si trovano pure Lamborghini che li paga per andare a 111 km orari nella via principale della città. Rischiando di ammazzare qualcuno. E che ovviamente lo documentano pure su Instagram", ha commentato la Lucarelli su Twitter.