Ben Affleck lascia la riabilitazione per le feste di Natale

Ben Affleck ha lasciato la rehab per le feste di Natale.

L'attore 45enne, finito nel mirino in seguito all’esplosione dello scandalo Weinstein per alcuni suoi atteggiamenti inopportuni nei riguardi delle donne, è entrato in una struttura all’inizio di dicembre per un trattamento di disintossicazione dall’alcol e gli è stata data la possibilità di lasciare la struttura per il periodo natalizio.

Affleck trascorrerà il Natale insieme ai suoi figli, Violet, 12 anni, Seraphina, 8, e Samuel, 5, avuti insieme all’ex moglie Jennifer Garner, e con la fidanzata Lindsay Shookus. L’attore è stato avvistato dal New York Post in California, al ristorante Nobu di Malibu.

Ben Affleck è entrato in rehab a dicembre dopo essere stato altre due volte in una struttura riabilitativa: nel 2001 e all’inizio del 2017. “Le priorità di Ben non sono mai cambiate. E’ concentrato sulla sua famiglia e sulla fidanzata Lindsay. Combattere con questa malattia è una cosa che dovrà fare per il resto della sua vita e cerca di rimanere concentrato” scrive il giornale.