Benedetta Mazza cambia look, il 2019 inizia 'in rosa'

Benedetta Mazza inizia il 2019 con una grande novità, non lavorativa, non sentimentale, ma che riguarda il look. L'ex concorrente del Gf Vip - al centro del gossip per il suo avvicinamento a Stefano Sala nella casa - ha sfoggiato su Instagram un hair style inaspettato.

"Il primo giorno dell anno... non poteva essere che Rosa. Il primo di 365 giorni tutti nuovi", ha postato la Mazza accanto ad un primo piano con capelli ondulati e meches rosa chiaro.

Benedetta Mazza, cambio hair style

Un cambio di look che dimostra la sua voglia di cambiamento. Un nuovo tocco di colore che Benedetta dà ai suoi capelli ma che vuole dare, soprattutto, alla sua vita. Da questo 2019 sicuramente si aspetta tanto.

I fan hanno subito apprezzato i suoi capelli rosa e l'hanno riempita di complimenti: "Ma quanto sei bella?! Sembri un angelo! senza parlare della tua personalità. Beato chi ti trova", ha commentato un utente. "Ti dona tantissimo...sei stupenda", aggiunge un secondo. "Mamma mia ma quanto bella sei!!!!!indescrivibile....poi si vede dagli occhi che sei una bella persona dentro", ha sottolineato un terzo.