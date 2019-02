Paura per Benedetta Parodi, la figlia fa un incidente sulla sua minicar

Matilde Caressa, la figlia 16enne di Benedetta Parodi e Fabio Caressa ha avuto un incidente. Era alla guida della sua minicar, per le strade di Milano, quando è avvenuto lo scontro.

Incidente per la figlia di Benedetta Parodi

Nulla di grave, fortunatamente, a parte qualche piccolo danno alla carrozzeria, ma un grande spavento per mamma Benedetta e papà Fabio (Caressa). I genitori della ragazza si sono immediatamente precipitati sul posto per accertarsi delle condizioni di salute della figlia e per svolgere i passaggi di rito con le forze dell'ordine.

La ragazza era a bordo della sua minicar quando si è scontrata con uno scooter. Insieme alle forze dell'ordine è intervenuta anche l'ambulanza, ma per fortuna, nessuno si è fatto male.

Certamente Matilde deve essersi presa un bello spavento, ma a consolarla ci hanno pensato subito mamma e papà.