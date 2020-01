Benedetta Parodi mostra ai fan i suoi nuovi quattro tatuaggi: “Ecco cosa rappresentano”

Quattro nuovi tatuaggi in un solo giorno per Benedetta Parodi che su Instagram ha condiviso il risultato di una lunga seduta dal tatuatore. Un’ala e tre cuoricini: questi i simboli impressi sull’avambraccio e sul polso dalla conduttrice mamma di due ragazze, Matilde ed Eleonora (di 15 e 17 anni) e di un maschietto, Diego, nato 10 anni fa dall’amore per il marito Fabio Caressa.

Tanti i commenti dei follower agli scatti che hanno mostrato i nuovi tatoo di ‘zia Bene’, pronta a pubblicare un successivo post per spiegare il significato di ognuno di loro.

Benedetta Parodi spiega il significato dei nuovi quattro tatuaggi

“Mi avete chiesto il significato dei miei nuovi tatuaggi”, ha esordito Benedetta Parodi nel post con cui ha spiegato cosa rappresentano per lei i quattro piccoli tatuaggi appena realizzati, tutti riferiti alle persone tra le più importanti della sua vita. “I cuori rappresentano me Matilde ed Eleonora. L’ala è quella di un’aquila ma anche di un angelo e l’ho fatta in memoria di mio padre. La nostra favola preferita aveva come protagonista una grande aquila e la sua piccola”, le parole della giornalista autrice di vari libri di cucina, passione a cui, nel 2016, ha dedicato pure un tatuaggio: una bacchetta magica a forma forchetta impressa sul braccio.

