Benedetta Rossi assente dai social: "Troppo stress, nauseata da me stessa"

E' cambiata radicalmente la vita di Benedetta Rossi. Almeno in quanto a dinamiche e tempistiche, visto che la sua genuinità è rimasta sempre la stessa. E proprio per questo la food influencer più amata della rete, ex titolare di un agriturismo nelle Marche, a volte sembra risentire del peso del successo. E' accaduto in queste ore, ad esempio, quando ha deciso di assentarsi un po' dai social perché sfinita dalle riprese della nuova edizione di 'Fatto in casa per voi', in onda prossimamente su Real Time e Food Network.

Benedetta Rossi sotto stress: "Blocco mentale, ma ora mi riprendo"

Impossibile per i fan non accorgersi della sua latitanza, in tanti hanno chiesto informazioni e lei ha ammesso di esser crollata sotto il peso dei tanti impegni. "Mi scuso per avervi trascurato sui social, ma sono state giornate dure - ammette la 48enne marchigiana - Abbiamo lavorato dalla mattina alle sei e tre quarti alla sera alle otto. Alla sera ero talmente cotta che rifiutavo anche solo l'idea di prendere il telefono in mano e mettermi di nuovo davanti ad una telecamera. Ero nausata da me stessa. In questi giorni la mia voce si sentiva ovunque, c'erano schermi dappertutto in casa, ho avuto un blocco mentale".

Ora però per Benedetta è tempo di riposo. Con lei come sempre il marito Marco Gentili, a cui è legata da circa vent'anni e con cui collabora anche professionalment, tra video e gestione dei social, e l'inseparabile cane Nuvola, pronto a riempire di tenerezza le loro giornate. "Sono state due settimane intense, sempre chiusa in cucina, concentrata, quindi oggi mi faccio almeno una passeggiata per rilassare i muscoli e magari bruciare calorie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le nuove puntate di Fatto in casa per voi