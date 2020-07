Benji e Fede, Benjamin: "Troppo fumo, due settimane in terapia intensiva"

Due foto: una in cui si immortala oggi, sereno e in forma poco prima di una cosa; un'altra, invece, risalente a anni fa, quando è finito in ospedale a causa di uno stile di vita sregolato. Così Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji e Fede (al momento in 'pausa' ) lancia un appello ai fan su Instagram: "Ascoltate la vostra testa e lottate per i vostri sogni, non c’è niente che vi farà sentire più vivi".

"Mi dicevano che non avre più fatto sport"

Sei anni fa, quando di anni ne aveva 21 (oggi ne ha 27) Benjamin se l’è vista davvero brutta. Finì in terapia intensiva con una istiocitosi polmonare e la sua vita sembrava segnata per sempre. "Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare. Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo”, ha spiegato via social".

"Una volta dimesso - prosegue - pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente e il parere dei medici era chiaro: ‘Se smetterai di fumare recupererai una vita normale, ma dovrai comunque rinunciare all’idea di praticare sport’".

Da quel giorno, però, spiega che qualcosa è scattano nella sua testa. "Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più. Per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che credevano nei mille traguardi che volevo raggiungere", ha poi aggiunto. "Oggi ho corso 25 km (15.5 miglia) e tra poco andró a farmi una nuotata con la mia ragazza".