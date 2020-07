Beppe Convertini, festa a sorpresa per i 49 anni

Sorpresa! E' rimasto a bocca aperta Beppe Convertini, lunedì sera, quando - portato 'a tradimento' su un attico in pieno centro a Roma - si è trovato davanti la squadra di 'C'è tempo per', il nuovo programma estivo di Rai1 che lo vede tutte le mattine alla conduzione insieme ad Anna Falchi, per festeggiare il suo 49esimo compleanno.

Un party a sorpresa riuscitissimo, con vista Capitale. Il conduttore si è divertito con parte della redazione e gli amici più stretti - tra cui Nadia Bengala, il marito Alessandro e l'attore Graziano Scarabicchi -, poi al momento della torta (panna e fragole) un'altra speciale improvvisata, la cantante Alma Manera - soprano - che ha intonato "tanti auguri" per il festeggiato, emozionatissimo. Alla festa mancava Anna Falchi, che però aveva già festeggiato con lui in studio, la mattina.

E' un periodo d'oro per Beppe Convertini, riconfermato per il secondo anno consecutivo a 'Linea Verde' e al timone, questa estate, del programma mattutino dell'ammiraglia. Un attestato di stima da parte della Rai, ma anche del pubblico, che lo segue con affetto da anni.