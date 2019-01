Bettarini a gonfie vele con la Ventura: "Non più 'menosa' come gli ultimi anni"

Si sono finalmente ritrovati Stefano Bettarini e Simona Ventura e stanno recuperando tutti gli ultimi anni persi, quando la tensione era troppo alta per deporre le armi. I due ex si sono riavvicinati e stanno condividendo molte cose insieme ai loro due figli, come l'ultima vacanza - la settimana di capodanno - a Sharm el Sheik. Insieme a loro anche Nicoletta Larini, compagna di Bettarini, molto amica ormai di Super Simo (è proprio il caso di dirlo).

"Con Simona ho un rapporto finalmente sano - ha spiegato l'ex calciatore al settimanale Chi - E poi ho ritrovato la donna che ho conosciuto. Dolce, simpatica, non 'menosa' come è stata negli ultimi anni. Ma c'è un motivo ben preciso". Non sarà mica Gerò Carraro il motivo? "Che la storia con lui sarebbe finita io lo avevo previsto un anno fa - ha precisato - Lo dico senza il desiderio di offendere nessuno, ma erano, sono troppo diversi. Simona oggi ha riacquistato fiducia e sicurezza. Fattori che le erano stati ingiustamente sottratti sul lavoro".

Per lei, finalmente, si sono riaperte le porte della tv e dopo aver condotto la prima edizione di Temptation Island Vip, la scorsa estate, la vedremo al timone della prossima edizione di "The Voice", su Rai 2. "Molto del merito va a Maria De Filippi che ha creduto in lei sempre - ha detto senza mezzi termini Bettarini - E anche a Temptation Island Vip, dove abbiamo partecipato insieme, io come concorrente, lei come conduttrice. E' stato un punto di svolta non facile, che ha contribuito a far rinascere un rapporto sano. Perché la tv non è tutta spazzatura, sia chiaro. Sono felice di vederla serena".

Simona Ventura, un nuovo amore dopo Gerò Carraro

La conduttrice sta frequentando Giovanni Terzi, giornalista e politico, anche se non l'ha ancora ufficializzato. Nel frattempo, però, sono uscite le loro prime foto insieme e anche l'ex marito Bettarini conferma: "Di sicuro Simo ha consumato tutta la banda larga dell'Egitto per stare al telefono con lui". Aspettiamo le presentazioni in famiglia...