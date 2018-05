Bianca Atzei volta pagina: "Max la storia più bella, ma ora ce n'è una nuova"

Un grande amore non si dimentica, ma il tempo aiuta convivere con la sua assenza, fino ad aver voglia di viverne uno nuovo. Lo sa bene Bianca Atzei, che dopo la repentina decisione di Max Biaggi di mettere fine alla loro storia, ha attraversato un momento buio ma oggi ha finalmente voltato pagina.

Sono stati mesi durissimi per lei, alla ricerca di un motivo che l'ex compagno non le ha mai dato. Poi è arrivata l'Isola e la rinascita. Ora Bianca è una donna nuova, come ha spiegato a Domenica Live: "Le storie d'amore possono finire, l'amore può finire, ma questa è stata la storia d'amore più bella della mia vita. Mi ha fatto crescere tanto, mi ha dato tanto, mi ha fatto sentire una donna felice. Io non sapevo cosa volesse dire essere felice. Lui mi amava alla follia, lo sentivo. Mi ha fatto sentire molto importante e di conseguenza ho dato tutta me stessa".

I toni sono diventati più duri quando Barbara d'Urso le ha chiesto se davvero è stato un addio senza un perché: "Sicuramente lui il suo motivo ce l'avrà. Qualsiasi donna merita un uomo che ha le palle di dirti in faccia cos'è che non va. Lui mi ha detto che voleva stare solo, io l'ho rispettato, ma dopo tutto quello che c'è stato in due anni e mezzo e dopo quello che ho fatto per lui, almeno un motivo lo meritavo".

Ora però Bianca Atzei ha cambiato sguardo: "Sono stata all'Isola. Tre mesi non cambiano le cose, ma cambia il modo di vederle. Prima di partire avevo messo un punto, adesso ho girato pagina. E nella pagina nuova c'è una nuova storia d'amore, una favola, che sono io. E' la mia storia, sono io e finalmente voglio dedicarmi a me stessa, perché poi ti rendi conto che le cose più importanti nella tua vita sono la tua famiglia e quello che ami fare".