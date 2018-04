Isola, Filippo svela il ‘mistero’ di Bianca: “Non è dimagrita per un motivo”

Nelle ultime ore che separano la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi dalla fine, una sorta di mistero avvolge il fisico esile di Bianca Atzei, per nulla fiaccato ulteriormente dalla scarsezza di cibo (e menomale, vista la già notevole magrezza).

Come mai per tutti i naufraghi si è registrato un notevole calo di peso, tranne per la cantante che, addirittura, sarebbe ingrassata?

A dare la sua versione della situazione in Honduras è stato Filippo Nardi, ex compagno di avventura della Atzei.

Ospite della trasmissione web ‘Casa Signorini’, Nardi ha sostenuto che la cantante, che alla partenza pesava 40 kg, avrebbe ottenuto dalla produzione la possibilità di bere degli shaker proteici per evitare che incorresse in problemi di salute seri.

“Alcuni concorrenti avevano accesso a degli shaker proteici perché erano decisamente sotto peso. È ovvio che all’Isola non puoi andare a rischiare la vita. E se sei troppo sotto peso puoi bere questi shaker” ha affermato Nardi.

Quanto pesa Bianca Atzei

Bianca Atzei, reduce dalla sua separazione con Max Biaggi, al momento della sua partenza per l'Honduras, pesava 41 chili. Adesso sarebbe arrivata a pesarne circa 42. In diverse interviste concesse prima della sua partecipazione al reality show, la cantante ha spiegato di come si sia sottoposta ad un rigido programma alimentare e ad una sessione di allenamenti molto dura per affrontare al meglio lo show ed acquisire massa muscolare.