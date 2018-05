Lutto per Bianca Atzei: il commovente annuncio su Instagram

“Questa mattina la mia nonnina è volata in Cielo insieme a tutti gli altri Angeli”: con queste parole scritte in calce alla foto che la vede con il padre durante l’incontro sull’Isola dei Famosi, Bianca Atzei ha condiviso con i follower il dolore per la perdita dell’amatissima nonna Ester.

“L’importanza dei nonni la capisci quando diventi grande, quando sei consapevole che il valore della Famiglia è la base della tua sopravvivenza.Questa consapevolezza a volte è disarmante, ti mette davanti a una realtà che non vorresti vivere, come sentire mio papà piangere per la sofferenza mi lascia senza forze” ha proseguito la cantante che poi ha rivolto al padre il suo pensiero più dolce in un momento così difficile.

“Papà’ ti voglio dire che ci sono io sempre e per sempre e cercherò di riempirti il cuore anche per la parte mancante di tua mamma. È bello pensare che mia nonna si sia rincontrata con mio nonno...magari in un posto dove l’odio e la cattiveria non esistono. Dove esiste solo amore e serenità. Ciao nonna Esterina. Ti voglio bene”.

Bianca Atzei e il delicato rapporto con il padre

Durante la sua esperienza da naufraga dell’Isola dei Famosi, Bianca Atzei ha parlato spesso del delicato rapporto con il padre: "Sembra faccia fatica ad abbracciarmi", raccontava all'amica Alessia Mancini. "Vorrei che lui fosse con me presente, che mi desse più importanza e affetto come l'uomo che scelgo sempre vicino a me".

Per questo la produzione del reality ha fatto in modo di organizzarle una sorpresa, permettendole di riabbracciare l’uomo più importante della sua vita al quale aveva scritto una lettera e che oggi, alla luce della scomparsa della cara nonna, diventa per Bianca la persona a cui essere più vicina con tutto l’amore possibile.