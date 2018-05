Bianca Atzei, il retroscena sull'operazione: "Ho una protesi al cuore"

"Tre anni e mezzo fa sono stata operata d'urgenza, ero al mio primo Sanremo" così Bianca Atzei, in un'intervista a Quotidiano.net, torna a parlare dell'intervento al cuore.

Non ama molto parlarne, ma è impossibile dimenticare quei momenti drammatici. "Un giorno mi sono sentita male - ha spiegato - avevo una forte tachicardia e una aritmia. Chi era con me diceva che era l'agitazione, l'ansia, lo stress, ma io sentivo che c'era qualcosa che non andava. Mi hanno portato in ospedale e operato d'urgenza, ho rischiato molto".

Tutto è andato per il meglio, ma ancora oggi la cantante riporta delle conseguenze: "Adesso ho una protesi al cuore. Ho affrontato anche questo, ma non voglio parlarne troppo perché non sembri che voglia sollecitare un facile pietismo". E oltre a questo, ha finalmente superato anche il dolore per la fine della storia con Max Biaggi: "Bisogna avere sempre il coraggio di rispettarsi. Se c'è stato un legame forte bisogna avere rispetto. Ma ormai non è più un mio problema".