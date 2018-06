Bianca Atzei in ospedale: "Controllo al cuore, fate prevenzione"

"Mi raccomando la prevenzione sempre al primo posto su tutto". Bianca Atzei, 31 anni, si immortala all'ospedale San Raffaele di Milano dove si trova per un controllo di routine dopo il malore di cui è stato vittima tre anni fa, a seguito del quale le hanno impiantato una protesi cardiaca, ed invita i follower a non trascurare la propria salute.

La cantante sarda pubblica sui social una fotografia accanto ad alcuni medici: "Ciao a tutti... visita di controllo come ogni anno al mio cuore... vi presento il Grandissimo Chirurgo Cappelletti che mi ha operata 3 anni fa. Come è arrivato fino al mio cuore lui mai nessuno. Grazie anche alla meravigliosa Mia amica grande professionista Diana al Prof Alberto Margonato che ha scoperto il mio problema e mi ha salvato la vita".

"Un giorno mi sono sentita male - ha spiegato tempo fa la Atzei a proposito dell'intervento - avevo una forte tachicardia e una aritmia. Chi era con me diceva che era l'agitazione, l'ansia, lo stress, ma io sentivo che c'era qualcosa che non andava. Mi hanno portato in ospedale e operato d'urgenza, ho rischiato molto (...) Ho affrontato anche questo, ma non voglio parlarne troppo perché non sembri che voglia sollecitare un facile pietismo".