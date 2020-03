Coronavirus, la commovente lettera di Bianca Balti alla città di Lodi (VIDEO)

Bianca Balti, top model 36enne originaria di Lodi e residente da anni a Los Angeles, ha condiviso su Instagram una lettera dedicata alla sua città natale. Un video lungo un paio di minuti in cui racconta tutto il suo amore per la città lombarda, oggi tra le più colpite dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Balti, musa di Dolce e Gabbana, vive attualmente in California insieme alle figlie Matilde Lucidi e Mia McRae. Di seguito il testo integrale della missiva e il video.

Coronavirus, la lettera di Bianca Balti a Lodi

"Il 19 marzo 1984 sono nata all'Ospedale Maggiore di Lodi. Ho trascorso 36 anni della mia vita prima a sognare di esplorare il mondo e poi a farlo, ho viaggiato per lavoro, ho visitato posti per curiosità.

Ho vissuto a New York e in Spagna e ora chiamo Los Angeles casa. Per me la vita è sempre stata piu grande di Lodi. il mondo un tutt'uno da essere scoperto. Eppure, proprio come un bambino che, sicuro dell'amore dei suoi genitori, si sente forte a fare i propri passi da solo, anche io, certa delle mie origini e della mia identità, non ho avuto paura di fare le mie esperienze.

Lodi è la forza che porto dentro e che mi dà coraggio, è la bambina curiosa in me che mi porta lontano. Lodi è l'abbraccio materno che mi protegge ovunque io sia. E ora che Lodi sta soffrendo, così anche il mio coraggio, la mia innocenza, la mia sicurezza tentennano.

E così non mi importa nulla di esplorare questo mondo grandissimo, non provo gioia nel vivere nella soleggiata Los Angeles, non riesco a pensare a quale sarà il mio prossimo passo. Sono ferma, immobile, come la mia cara Lodi. Il mio corpo è lontano, ma la mia mente è prigioniera oltre i confini di dove mi trovo. Con la mia famiglia, gli amici, e tutti voi lodigiani e italiani. Perché in questo momento non importa chi siete, siete tutti fratelli e sorelle acquisiti da una lotta comune e da un senso civico comune.

Finché l'italia non sarà guarito io sarò immobile con voi. Immobile e fiera delle mie origini.

Lodi ti amo, resta forte così io possa venire da te presto"