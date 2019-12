Bianca Guaccero rifatta? La conduttrice replica a ‘Striscia la Notizia’

Bianca Guaccero è finita nel mirino di ‘Striscia la notizia’ che puntualmente passa in rassegna le presunte trasformazioni dei personaggi del mondo dello spettacolo nella rubrica ‘Fatti e Rifatti’.

Labbra e seno della conduttrice del programma ‘Detto Fatto’, secondo il giudizio del cosiddetto ‘scanner test’ del tg satirico di Canale 5, sarebbero “lievitati” nel corso degli anni, passati in rassegna dalla voce narrante di Ezio Greggio che ha anche ricordato il provino di lei giovanissima come aspirante Velina. Ma non solo, perché Striscia ha anche insinuato che tra il volto di Rai Due e il comico presente nella sua trasmissione Giampaolo Gambi ci sia un’amicizia particolarmente affettuosa.

Il servizio a lei dedicato dal programma di Canale 5 con annesse allusioni non è passato indifferente alla diretta interessata che, nel corso della puntata di ‘Detto Fatto’, ha smentito tutto con l’ironia che la contraddistingue.

Bianca Guaccero rifatta secondo ‘Striscia la notizia’: la replica a ‘Detto Fatto’

"Io sarei l'unica al mondo che si rifà il seno al contrario, che lo rimpicciolisce… Anche le labbra, hanno mostrato una foto in cui avevo il rossetto e l'altra no” ha affermato Bianca Guaccero commentando con ironia le insinuazioni sui suoi presunti ritocchini estetici. Quanto al riferimento all’amicizia speciale con il comico Giampaolo Gambi: “Con lui ho una una relazione lavorativa da un anno e mezzo”, ha chiarito, “Ma lui è felicemente fidanzato con Olivia Ghezzi, per cui lasciamolo stare”. L’argomento è stato poi chiuso con un diplomatico saluto a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: “Voglio però ringraziare i due conduttori che hanno detto delle cose carine su di me”, ha detto la conduttrice, confermando la sua ormai ben nota gentilezza che tanto piace al pubblico.