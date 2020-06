Bianca Guaccero senza veli, lo scatto in bianco e nero fa impazzire i fan

Bianca Guaccero bellissima su Instagram. La sua foto, senza veli, in bianco e nero fa impazzire i fan che l'hanno inondata di complimenti e di like. "Sei bellissima fuori e dentro" scrivono accanto allo scatto in cui la presentatrice della trasmissione di Rai 1 'Detto Fatto' appare a mezzo busto con le mani che coprono il seno. "Stupenda, sei un esempio di eleganza" commentano ancora i follower della conduttrice Rai. Complimenti che arrivano sia da donne che da uomini.

Il messaggio di Bianca Guaccero

La foto che in realtà lascia vedere poco del corpo della Guaccero è accompagnata da un messaggio lanciato dalla conduttrice e rivolto a chi ha difficoltà ad accettare i 'difetti' del proprio corpo sottolineando il significato che quei difetti possono avere per ognuno contribuendo a renderci unici. "Tutti alla ricerca della perfezione... - scrive Bianca - Quando sono le imprecisioni sul nostro corpo e nella nostra anima a renderci così irresistibilmente noi".