Bianca Guaccero in cerca d'amore: "Ma con la pandemia è impossibile, vorrei un altro figlio"

Bianca Guaccero e il lockdown. Tra carriera e vita privata, la conduttrice di Detto Fatto ha vissuto il periodo di quarantena a Roma, dove vive con la figlia Alice, avuta dall'ex marito, il regista Dario Acocella. E ora guarda al futuro: "Questo dev’essere il mese della rinascita, della ricostruzione: dobbiamo riprogrammarci alla normalità", dice al settimanale Oggi.

Compatibilmente con la misure restrittive imposte dall'emergenza coronavirus, Guaccero ha interrotto la sua trasmissione per qualche tempo, ma ora è di nuovo in onda. Ma è soprattutto in vesti materne che si racconta nell'intervista, confidando come ha spiegato il coronavirus alla sua bambina. "L’ho trasformata in un gioco a punti, con gran premio finale - dichiara - una gita a Disneyland Paris. A mia figlia ho detto che siamo in gara contro un nemico invisibile, il virus, e che vince chi riesce a stare più a lungo in casa".

Bianca, single da tre anni, si lascia andare anche a confidenze “sentimentali”. "Guardi che ci contavo, su questi mesi: stava arrivando la primavera, sentivo aria di rinascita, di conquiste. E cosa ti va a capitare? La pandemia!". Ma la speranza è l'ultima a morire. "L’altra notte, in una parentesi di serenità, ho pensato: io sono sempre stata con uomini scuri, mediterranei. E se alla fine di questa tragedia, sbuca un bel biondo, con gli occhi blu? Ha presente il principe azzurro?".

In lei, infatti, c'è il desiderio di allargare la famiglia. "Subito lo farei, un bambino! Purtroppo manca la materia prima". Gli aspiranti cavalieri sono avvertiti.