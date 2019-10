Bianca Guaccero si commuove per l’emozionante sorpresa del fratello

Nella puntata di martedì 22 ottobre del programma di Rai Due ‘Detto Fatto’ un’emozionante sorpresa è arrivata per Bianca Guaccero durante lo spazio che la vede protagonista insieme a Jonathan Kashanian. Il tema affrontato era quello dei fratelli che sono parte del mondo dello spettacolo, passati in rassegna nel corso di una classifica che, a un certo punto, è stata interrotta da Jonathan che si è rivolto al regista per chiedere di mandare in onda un messaggio. Per la conduttrice, allora, è arrivato il filmato del fratello Domenico che le ha rivolto parole d’amore e di orgoglio ascoltando le quali è stato impossibile trattenere l’emozione.

Detto Fatto, Bianca Guaccero si commuove per le parole del fratello Domenico

“Ciao sorella, non te lo aspettavi vero? Volevo solo dirti che sono orgoglioso della donna che sei diventata, della tua carriera e della nipotina che mi hai dato”, ha esordito Domenico nel videomessaggio per Bianca Guaccero: “Ricordo ancora che quando eravamo piccoli e volevi giocare a tutti i costi con noi e i cuginetti maschi e noi ti ostracizzavamo continuamente impedendoti di giocare con noi. La tua esuberanza è stata sempre presente nella nostra vita. Adesso invece conduci una trasmissione tutta tua, che dire? Un grandissimo traguardo! A presto e un bacio”.

Le lacrime della conduttrice hanno dato misura dell’emozione provata nel vedere il fratello lontano (lui vive ad Helsinki) e verso cui prova un affetto immenso. Gli applausi del pubblico hanno sottolineato la commozione del momento e Jonathan, abbracciando Bianca, ha dato voce ai suoi pensieri : “Sei una donna forte, sicura di sé e sprizzi energia positiva. Ma sei bella anche nelle tue fragilità, anche quando piangi”.