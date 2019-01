'Amici', Problemi di salute per Biondo: "Devo sottopormi ad un intervento"

Pausa forzata per Biondo. Il cantante, ex allievo di 'Amici di Maria De Filippi', ha comunicato sui social che dovrà sottoporsi ad una piccola operazione a causa di problema di salute.

Simone Baldasseroni (questo il vero nome), sesto classificato nel talent di Canale 5 nella edizione del 2018, ha condiviso una breve Instagram Stories in cui ha spiegato di aver rimandato alcuni impegni. "Scusate l’assenza di questi giorni - ha esordito - sono stato molto male ma niente di preoccupante. Ora sto meglio, più fresco di prima”. Nella storia successiva ha poi chiaro la situazione nel dettaglio: "Devo fare un piccolo intervento e quindi devo stare un po’ in convalescenza per qualche giorno, per questo è saltata anche la crociera".

Problemi di salute per Biondo a Capodanno

Già nella giornata di Capodanno, il cantante romano aveva pubblicato sempre su Instagram uno scatto insieme alla fidanzata Emma Muscat (conosciuta proprio ad 'Amici'), in cui diceva di aver cominciato l'anno con una fastidiosa febbre. "Duemiladiciannove accogliente con febbre e shawty", ha digitato, in riferimento alla sua dolce metà.

Chi è Biondo, ex cantante di 'Amici'

Simone Baldasseroni, in arte Biondo, ha raggiunto la fama tra i banchi della scuola si 'Amici di maria De Filippi', dove lo scorso anno faceva parte della squadra dei bianchi.

Romano, classe 1998, vive con il padre, la madre e la sorella. Appassionato di cucina, si è diplomato quest'anno all'Istituto alberghiero. Ascolta R&B americano, cerca una via più melodica al rap e ha pubblicato video su YouTube che hanno ottenuto molte visualizzazioni. I suoi modelli di riferimento sono Drake, PartyNextDoor, Bryson Tiller. Ha cominciato a scrivere canzoni a 16 anni per conquistare quella che oggi è la sua ex ragazza, i suoi pezzi nascono da storie che ha vissuto in prima persona. Si definisce fanatico, testardo e impulsivo.