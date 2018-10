Bobby Solo si riconcilia con la figlia: l'abbraccio in tv dopo 15 anni

Bobby Solo e la figlia Veronica Satti si sono finalmente ritrovati e ormai la famiglia si è ricomposta. Nello studio di Domenica Live è andato in scena l’abbraccio tra i due davanti alle telecamere, dopo che per anni non avevano avuto alcun tipo di rapporto.

“E’ grazie a te, un applauso a Barbara!”, ha detto il cantante. “Se non ci fosse stato il tuo intervento questa vicenda sarebbe rimasta tra le nuvole”. “È assurdo che un padre incontri una figlia in televisione, ma la televisione serve anche a questo", è stato il commento di Barbara D’Urso.

L’abbraccio tra Bobby Solo e Veronica è stato organizzato all’interno di una ricostruzione della stanza della ragazza, piena di poster del famoso genitore. Un momento di grande commozione, che ha fatto dire a Bobby Solo: “Questa volta mi tocca veramente una lacrima sul viso”.

“C’è stata una persona che mi ha consigliato, forse male, forse bene - ha raccontato poi il cantante - mi diceva di non entrare nel tritacarne mediatico, altrimenti sarei venuto volentieri anche io da te. Anche io ho sofferto molto. Ora che tutto è finalmente concluso mi sento liberato”. I maligni però devono rassegnarsi: questa persona non è Tracy Quade, la donna che ha sposato nel 1995 e che gli ha dato il figlio Ryan, anche lui presente a Domenica Live per incontrare la sorella. A specificarlo è stato lo stesso Bobby Solo, che ne ha ricordato invece il ruolo fondamentale ricoperto in questo riavvicinamento con Veronica Satti.