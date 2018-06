GF, c'è il colpo di scena: in diretta arriva il messaggio di Bobby Solo

Colpo di scena al "Grande Fratello". Subito dopo l'eliminazione di Veronica Satti, il padre Bobby Solo ha deciso di inviare un messaggio in diretta alla figlia fino ad oggi "rifiutata".

Nel pieno della puntata, Marco Doni, capoprogetto Mediaset, ha invitato Barbara a prendere il suo telefono. "Giuro che non era previsto", ha specificato al conduttrice, intuendo già cosa stava per accadere. Questo il contenuto del sms: "Cara veronica, mi dispiace perché per me meritavi di vincere. Ti sei comportata più che bene e per me hai vinto tu perché hai resistito allo stress e alle polemiche. Ci siamo riavvicinati per comprenderci. Un bacio, tuo papà Roberto Satti in arte Bobby Solo".

Parole emozionanti e attese da 15 anni da Veronica, che è scoppiata in lacrime. Sin dall'inizio del reality show di Canale 5, infatti, la storia di Bobby e figlia è stata al centro delle vicende. Padre e figlia non hanno rapporti da 15 anni. "Il Grande Fratello fa anche questi miracoli", il commento di Malgioglio. "Grazie al mio amico Bobby Solo, è un segno stupendo", le parole di Barbara.