Bobby Solo rivede la figlia dopo 15 anni: la d'Urso posta la foto (e si prende i meriti)

Missione compiuta per Barbara d'Urso. Dopo anni di lotte televisive per far riavvicinare Bobby Solo a sua figlia Veronica - con una scia di polemiche al seguito - la conduttrice ci è riuscita, come sbandiera con orgoglio su Instagram.

"Evvivaaaaaa - esulta, pubblicando una foto di padre e figlia di nuovo insieme dopo 15 anni - Ce l'abbiamo fatta! Dopo 15 anni Bobby Solo e sua figlia Veronica si sono rivisti! E Veronica ha conosciuto il suo fratellino! Grazie Bobby e grazie Veronica per il messaggio bellissimo che con questo bacio mandate a tutte le famiglie! Gli appelli di Veronica a Domenica Live e al Grande Fratello sono serviti! Sono felicissimaaaaa! Viva Bobby e la sua famiglia! #domenicalive #gf15 #famiglia #ritrovarsi #emozione #dopo15anni #evviva".

E felicissimi sono soprattutto padre e figlia, che hanno messo da parte i vecchi rancori per ricominciare insieme. "Sorge il sole con mia figlia Veronica" scrive il cantante sui social e Veronica non vede l'ora di recuperare tutto il tempo perso con il suo papà.