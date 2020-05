Vieri e Costanza Caracciolo: “Foto di nostra figlia pubblicate senza autorizzazione”

Christian Vieri e Costanza Caracciolo hanno diffuso un comunicato su entrambi i loro profili Instagram per annunciare azioni legali contro “la pubblicazione non autorizzate di foto" della loro figlia maggiore, Stella.

La coppia, molto presente sui social ma che raramente ha pubblicato scatti delle loro due figlie (Stella e Isabel, nata da poco) se non con i volti coperti o poco riconoscibili, denuncia una “grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia”.

Ecco il messaggio completo di Vieri e Caracciolo:

Buongiorno a tutti, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato la foto senza autorizzazione. Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di Internet. Un saluto a tutti. Costanza e Bobo