Christian Vieri e Costanza Caracciolo genitori: è nata la seconda figlia Isabel

Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono di nuovo genitori. Oggi, 25 marzo 2020, è nata Isabel, seconda figlia della coppia dopo Stella che oggi ha un anno e 4 mesi.

A dare l’annuncio è stato l’ex calciatore con l’immagine di un fiocco bianco pubblicato sul suo account Instagram: “Benvenuta Isabel”, si legge a corredo dell’immagine nella didascalia che è anche una dichiarazione d’amore per la ex velina di Striscia la notizia, sposata in gran segreto un anno fa alla presenza dei soli testimoni.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis

Era dicembre scorso quando Costanza Caracciolo confermò le voci che parlavano di una sua seconda gravidanza: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”, aveva confidato a ‘Verissimo’ la ex velina, spiegando di aver voluto aspettare il giusto tempo per annunciare la notizia pubblicamente: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante quell’intervista a Silvia Toffanin, Costanza ebbe parole di grande dolcezza per il marito Bobo Vieri: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso e, in effetti, devo dire che va benissimo così”.