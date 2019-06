104 chili di Bobo Vieri: "Sono ingrassato troppo, dieta!"

A sette mesi dalla nascita di Stella, Costanza Caracciolo è in splendida forma mentre Bobo Vieri sembra "incinto", come gli fa notare Andrea Pucci in un simpatico video su Instagram. Si scherza, ma fino a un certo punto. L'ex calciatore è ingrassato e vuole correre ai ripari.

"Peso 104 chili - ha confessato nelle sue stories - Devo perderne almeno otto. Sono ingrassato troppo". Per Bobo è arrivato il momento della dieta e i primi giorni, si sa, sono quelli più difficili. "Ho fame, mangerei un elefante" fa sapere ai follower, mentre la moglie lo prende in giro e lo stuzzica con golosi piatti mangiati davanti agli occhi.

La determinazione c'è (come la fame) e di questo passo l'ex calciatore raggiungerà il suo obiettivo. Tra qualche settimana, poi, inizia la Bobo Summer Cup e quale modo migliore per buttare giù i chili di troppo? Forza Bobo!