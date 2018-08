Chiatti VS Bocci, via alla sfida: lei canta i Thegiornalisti, lui Luis Miguel

Non bastava Laura Chiatti, ora ci si mette anche Marco Bocci. Su Instagram è in corso una vera e propria sfida tra moglie e marito a colpi di acuti: per lei ogni momento è buono per cantare la hit estiva dei Thegiornalisti, mentre lui durante un viaggio in macchina interpreta appassionatamente "Isabel" di Luis Miguel, poi entrambi pubblicano le reciproche performance su Instagram.

Siparietti spassosi per i follower, ma anche per i due che si divertono da matti. Via al televoto, anche se un bel ex aequo per la simpatia non glielo toglie nessuno. La gara di canto è aperta, ma se ce ne fosse una per decretare la coppia dell'estate la vincerebbero loro a mani basse. Meravigliosi.