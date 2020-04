Marco Bocci e Laura Chiatti ricordano la zia scomparsa: "Ci manchi"

A un anno dalla morte della signora Giuliana, zia di Marco Bocci e mamma di Gianluca Mastrococco - molto legato all'attore - Laura Chiatti ha condiviso su Instagram una foto della donna al mare, dedicandole una bellissima preghiera. "Ci manchi Giuly" ha scritto l'attrice e tra tutti i commenti ecco quello di Gianluca: "Più felice che mai nel vedere questa 'passeggiata' al mare, fanatica e vanitosa più che mai. Grazie per essere sempre presenti".

Per lui anche il pensiero del cugino Marco, che ha invece pubblicato una foto di loro tre insieme: "Ci manchi, oggi più che mai. Ti vogliamo bene e non vedo l'ora di riabbracciarti. Un bacio immenso alla nostra stella". I due attori umbri, infatti, condividono quasi tutto con Gianluca Mastrococco, che spesso va a trovarli nella loro casa vicino Perugia. Un trio separato dall'emergenza coronavirus, ma non per questo meno affiatato.