Bocci in ospedale, il post di Laura Chiatti nel cuore della notte

La notizia del ricovero di Marco Bocci ha allarmato i fan, ma è stato lui stesso, in un video, a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. Accanto all'attore, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, la moglie Laura Chiatti.

E' lei a sostenerlo in questi giorni difficili. "Tutto ok, solo qualche controllo" hanno fatto sapere, ma è comunque un momento delicato che la coppia vuole tenere lontano dai riflettori. Le uniche parole pubbliche di Laura Chiatti sono per il suo Marco e arrivano su Instagram alla fine di una lunga giornata trascorsa in ospedale con lui.

"Ascoltami, ascoltami bene" inizia così il commovente post che l'attrice ha scritto nel cuore della notte, rivolgendosi al marito, e continua: "Cosa pensi della vita? Cosa? La vita non è questo. Non è svegliarsi, trascorrere la giornata ed addormentarsi, per poi trovarsi vecchi, in un letto. Pensando a tutti gli sbagli fatti ed i rimpianti che si hanno. Non ho capito cosa intendi, cosa dici? Non è questo? Non puoi dirlo con certezza. Passo passo perché le cose diventano più pesanti? Se io sapessi, probabilmente non avrei bisogno di scrivere, di parlare, di pensare a qualcosa di importante. Non avrei bisogno di vivere. Quindi dici che per andare avanti è importante avere risposte? Per andare avanti serenamente? Le risposte sono come i sogni, sono custodite da una speranza di avere qualcosa di impossibile. Non pensare, non pensare a questo".

"Guarda il cielo - si legge ancora - chiudi gli occhi, fatti cullare da un angelo e sorridi. Poi fai tutto ciò che vuoi, la vita è tua, combatti, piangi, divertiti, assapora l'odore di un fiore. Ma soprattutto ama con tutto il tuo cuore. Dai tutto te stesso per una persona che si merita più di quanto la vita possa averle dato, e allevia il suo dolore. Penso sia questo l'amore. Penso sia l'unica cosa che possa farci capire perché siamo qui. O forse è un sentimento così bello che ci illude di capire, e quando per amore siamo feriti, ci fa dimenticare di nuovo il senso della vita. Ora corri, vai, dove devi andare, vai dove vuoi andare, magari domani non ne avrai più occasione, perché i giorni, gli anni, i secoli, passeranno su di noi. Ma questo forse significa che non siamo mai esistiti? Ascolta, ascolta qualche secondo. Sta a noi decidere, teniamoci la mano. E vivremo per sempre. Ascolta, ascolta ancora. Il senso della vita è accettarla per ciò che è".

Parole profonde, toccanti, che hanno emozionato i follower, ma che solo loro due in questo momento possono comprendere realmente.