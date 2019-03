Paolo Bonolis: “Mia moglie si diverte, io nei social non trovo niente di affascinante”

La carriera spesa tra Rai e Mediaset, il suo inconfondibile modo di condurre i programmi imprimendo loro uno stile unico, i momenti di vita privata che talvolta fanno capolino dai post pubblicati dalla moglie Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis si è raccontato a tutto tondo nell’intervista rilasciata a Renato Franco per il Corriere della sera durante la quale ha anche affrontato l’argomento ‘tecnologia’ con cui non ha un grande approccio…

“Un cellulare serve per telefonare e mandare sms. A che altro serve?” la retorica domanda del conduttore che così spiega il fatto di non possedere uno smartphone: “Ci sono due persone che lavorano in Finlandia, una per me e una per Maurizio Costanzo, gli unici in Italia ad avere ancora quel telefono: il giorno che noi lasciamo il Nokia vengono licenziate, infatti le loro famiglie ci scrivono spesso per ringraziarci”.

“Il mondo è sempre stato popolato da vampiri: vampiri industriali, vampiri politici, vampiri economici, vampiri sentimentali. La connessione continua è un vampiro tecnologico”, ha aggiunto ancora il conduttore che, quanto ad approccio con il mondo dei social network, ha una visione diametralmente opposta a quella della moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis: “Sonia si diverte, provoca e trova un sacco di gente che abbaia alla Luna”

Sonia Bruganelli, a differenza del marito, ha un approccio decisamente dinamico con il mondo virtuale che spesso ha criticato le sue esternazioni tacciandole come eccessiva ostentazione di una vita lussosa.

“Sonia ha 13 anni meno di me e sa gestire la sua doppia anima, analogica e digitale. Io non ci trovo niente di affascinante nei social”, il commento di Bonolis che sulle critiche rivolte alla moglie, ha spiegato: “In passato le ho detto di lasciare stare, ora non fo faccio più, al limite le dico di non postare cose che riguardano me”.

“A differenza di mia moglie non getto questi palamiti come ami, non mi interessa tirare su pesci che non hanno sapore. Lei invece fondamentalmente si diverte: provoca e trova un sacco di gente che abbaia alla Luna”, la sua osservazione: “Nella famosa vicenda dell’aereo privato ci fu chi scrisse: guardate cosa si permette con i soldi di noi cittadini... ma io lavoro per Mediaset, mica prendo soldi pubblici. Quando nasce la polemica ti devi anche chiedere da dove arriva: ognuno dice ciò che può”.

Paolo Bonolis padre: “Con i miei figli combatto una battaglia relativa”

Uno sguardo, poi, al suo ruolo di padre di cinque figli, due avuti dalla ex moglie, la psicologa statunitense Diane Zoeller, tre da Sonia Bruganelli: com’è Paolo Bonolis nelle vesti di padre?

“Combatto una battaglia relativa, anche perché credo sia vero che i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri”, ha affermato il conduttore:” Però è anche vero che il padre ha il dovere di segnare in parte la strada dei figli, consigliando e non imponendo”.

A Davide, 14 anni, ultimamente ha negato la possibilità di giocare tutti i giorni con i videogiochi, consentendoglielo solo nel fine settimana se è andato bene a scuola: “Da quando ha smesso vedo che se li gode di più e ha conquistato una rinnovata capacità nello studio: era una sorta di zombie di fronte allo schermo”, ha notato: “Un genitore deve fare attenzione a queste cose, poi se per un genitore è più comodo avere il figlio zombizzato perché ha da fare altre cose, questa è una responsabilità personale”.

Tutte le notizie di Gossip