Il siparietto bollente tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis: "Tu sei molto ben messo" (VIDEO)

In un momento in cui le trasmissioni televisive sono sospese a causa dell'emergenza coronvirus, ci pensano le dirette Instagram dei personaggi dello spettacolo a metterci di buonumore. Ultimo in ordine di tempo il siparietto bollente tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis, che insieme hanno scherzato della presunta "dote" del conduttore romano.

Paolo Bonolis e Antonella Clerici, il botta e risposta è bollente

Tutto è cominciato quando Bonolis, per scherzare, ha dichiarato di essere impotente. Una sparata che si rivelerà ingenua. Clerici infatti coglie la palla al balzo e ne approfitta per smentirlo: "Ma figurati - risponde - di te si dicono ben altre cose. Si dice tutto tranne che tu sia impotente, anzi, raccontano che sei ben messo. Non lo dico io, eh: è una diceria del nostro ambiente". Bonolis la rimprovera: "Ma Antonella, lo dici davanti a Vittorio (Garrone, ndr, compagno della conduttrice)?". "Io non lo so, ma so che in giro dicono così..."

Bonolis non conferma né smentisce, ma aggiunge parole che sembrano rinforzare la tesi di Clerici. "Beh, non è l'importante non è la quantità, ma la qualità", precisa. E Antonella annuisce: "Su questo sono d'accordo". La chiosa del conduttore: "Anzi, ti dirò, è più un peso che altro".