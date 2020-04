È nato il figlio del premier britannico Boris Johnson e della compagna Carrie Symonds

È nato il figlio del premier britannico Boris Johnson e della sua compagna Carrie Symonds. Il nome del piccolo - venuto al mondo questa mattina in un ospedale pubblico di Londra un po’ in anticipo rispetto alle attese - è ancora top secret. Il portavoce di Johnson ha annunciato che si tratta di un maschietto e che gode di “ottima salute”, come pure la madre. La neo mamma e il primo ministro hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutto lo staff del reparto maternità.

Il parto era previsto per i primi di giugno, sebbene non fossero state date conferme ufficiali in tal senso. La nascita ora a fine aprile ha colto tutti di sorpresa. Boris Johnson è tornato di recente al lavoro dietro la sua scrivania a Downing Street dopo essersi ripreso in seguito al ricovero in terapia intensiva a causa del coronavirus. La stessa Carrie Symonds aveva manifestato alcuni sintomi sospetti all'inizio di aprile e si era autoisolata, salvo poi riprendersi autonomamente dopo circa una settimana.

Boris Johnson diventa papà per la sesta volta

Boris Johnson è già padre di altri cinque figli. Dalla seconda moglie Marina Wheeler, l’attuale inquilino del numero 10 di Downing Street ha avuto Lara Lettice, Theodore Apollo, Cassia Peaches, Milo Arthur. Da una reazione extraconiugale con la consulente artistica Helen Macintyre invece Johnson è diventato padre undici anni fa di Stephanie.

Johnson e Symonds avevano annunciato la gravidanza lo scorso 29 febbraio, subito dopo il divorzio ufficiale tra il primo ministro e Marina Wheeler.