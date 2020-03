"Maria Elena Boschi e Giulio Berruti innamorati a Fregene": tutte le foto

Che cosa ci fanno Maria Elena Boschi e Giulio Berrutti abbracciati l'uno all'altra a Fregene? Già un anno fa l'ex ministro e l'attore erano stati immortalati insieme, in occasione di un party a Milano, e adesso la nuova paparazzata rinverdisce le voci che vogliono i due molto vicini: "Sono innamorati", azzarda Diva e Donna. Il settimanale pubblica scatti di un pranzo a due in riva al mare che si conclude con una tenera passeggiata. Va detto che la coppia si è perfettamente accorta della presenza dei paparazzi in lontanza, tanto da guardare l'obiettivo e dispensare a larghi sorrisi. E' il desiderio di ufficializzare una love story oppure l'atteggiamento di chi non ha niente da nascondere? Chissà.

Boschi e Berruti, entrambi single, già insieme l'anno scorso

Di certo c'è che tra loro il clima è molto confidenziale in un susseguirsi di sorrisi, sguardi complici e tanti abbracci. L'entusiasmo sembra quello di due ragazzini al primo appuntamento. Un copione già visto l'anno scorso, quando, ad aprile, Boschi e Berruti erano stati pizzicati insieme ad uno degli eventi più ambiti ed esclusivi del Fuori Salone di Milano - il party di Toilet Paper seguito dalla cena dell’artista Maurizio Cattelan.

Ciliegina sulla torta: entrambi sono single. Di recente infatti Boschi ha detto di aver chiuso da poco una bella storia d’amore. "Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola - ha dichiarato sibillina - Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi".

Chi è Giulio Berruti

Volto noto del piccolo schermo e non solo, Giulio Berruti (classe 1984) è diventato famoso nel 2007 grazie alla serie “La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa” nel ruolo del marchese Andrea Van Necker. È comparso anche in “Matrimoni e altre follie” e in “Squadra antimafia - Il ritorno del boss”, del quale è stato protagonista raccogliendo il testimone di Marco Bocci. Nel 2018 ha vinto il talent show "Dance Dance Dance" insieme all’attrice Cristina Marino. Berruti è laureato in Odontoiatria e protesti dentaria e specializzato in Ortodonzia.

Boschi, invece, politica italiana, ad oggi è capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre 2019. In passato ha ricoperto il ruolo di ministro delle riforme costituzionali e rapporti con il parlamento nel governo di Matteo Renzi e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni.