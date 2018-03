Brad Pitt, voto di castità per un anno? "Niente sesso fino a dicembre"

Abbandonare le gioie del corpo per arricchire la profondità dello spirito: stando alle indiscrezioni che circolano su Brad Pitt, questa sembra essere la via ultimamente percorsa dall’attore che avrebbe deciso di non fare sesso per almeno 12 mesi così da concentrarsi sulla scultura, sulla meditazione e sull'attività fisica.

A rivelare il curioso voto di castità sono state alcune fonti citate da The Sun che hanno spifferato la volontà dello scapolo più appetibile del mondo ancora scosso dalla separazione da Angelina Jolie. In effetti, fino ad ora su di lui si sono scritti solo rumors e illazioni rispetto nuove fiamme che presunte erano e tali sono rimaste, confermando la rigida singletudine di un uomo che pare quanto mai irreprensibile.

Non a caso, al party organizzato per i premi Oscar, l'attore ha rifiutato di posare in foto con attrici e fan, magari proprio per non dare adito a pettegolezzi, e l’unico scatto concesso è stato alla sua storica manager Cynthia Pett-Dante.

"Brad si sta davvero mettendo in regola. Si sta preparando, sta mangiando in modo sano e ha eliminato gli alcolici. È stato in coppia per quasi tutta la sua intera vita adulta. Ora che è single, sta facendo cose che in precedenza non era in grado di fare” ha rivelato la fonte informata al Sun.

Il ‘fioretto’ dovrebbe durare fino al 18 dicembre, giorno del suo 55esimo compleanno.