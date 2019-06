E' finita tra Bradley Cooper e Irina Shayk? “Lei è andata via di casa con la figlia”

Bradley Cooper e Irina Shayk, tra le coppie più ammirate e invidiate per successo e bellezza dello star system internazionale, sarebbero sul punto di dirsi addio. Sarebbero, appunto, perché al momento sono solo voci (per quanto insistenti) quelle che circolano sulla pesante aria di crisi che starebbe danneggiando la storia d’amore dei due, insieme dal 2015 e genitori di una bambina di due anni.

E’ finita tra Bradley Cooper e Irina Shayk? Le indiscrezioni

Dopo varie indiscrezioni sul periodo tutt’altro che armonico per la coppia, adesso è The Sun a riportare quanto riferito da fonti vicine alla coppia che affermano che la top model 33enne sarebbe tornata a casa sua con la figlia Lea De Seine, lasciando solo il compagno nella loro villa di Los Angeles. “Bradley e Irina hanno tentato in tutti i modi di tenere duro per amore della bambina, ma la relazione si era raffreddata ormai da mesi”, sostengono alcuni.

I rumors sulla presunta rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk

Anche Page Six aggiunge particolari al gossip che alimenta il sospetto delle tensioni tra l’attore 44enne e la compagna: “Le cose non vanno bene, nessuno dei due è felice, e la relazione è appesa a un filo. I due stanno cercando in tutti i modi di far funzionare le cose per il bene della bambina”, ha riferito chi promette di essere bene informato a riguardo.

Certo è che in quattro anni di storia, questa non è la prima volta che si discute su una possibile rottura della coppia. L’ultima volta qualche mese fa, a causa di una travolgente affinità per fini cinematografici tra Cooper e Lady Gaga, protagonista del suo film A Star Is Born. Allora la popstar si affrettò a commentare che tra lei e l’attore non c'era nulla, dichiarazioni che non sono bastate a mettere fine ai dubbi su una inconfessabile attrazione.

Ora però, al netto di Lady Gaga ‘terza incomoda’, le voci sulla presunta rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk non si arrestano. Starà a loro smentirle categoricamente una volta per tutte.