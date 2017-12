Briatore vola in vacanza con il figlio Nathan: le immagini del suo jet privato

Trascorrerà il Capodanno nel suo resort di lusso, il Lion in the Sun, in Kenya, Flavio Briatore, atterrato a Malindi con il figlio Nathan Falco per trascorrere l’ultimo periodo del 2017.

Sui suoi profili social, Twitter e Facebook, l'imprenditore padre dello stile Billionaire ha postato due brevi video: nel primo si vede il figlio, 7 anni, avuto dalla moglie Elisabetta Gregoraci, seduto nel jet privato mentre ascolta quale sarà il tragitto aereo da compiere per arrivare a destinazione.

Il secondo, invece, mostra lo sbarco all'aeroporto di Malindi, piccola località sulla costa nord del paese dell'East Africa, che è stata a lungo una delle mete predilette dei turisti italiani in Kenya.

Nelle immagini non c’è traccia di Elisabetta Gregoraci e qualche follower dell’imprenditore non ha mancato di chiedere come mai. Ma “la vita va oltre i secondi di un video” ha fatto notare qualcuno, certo che l’assenza della moglie nel video sia solo dettato da una circostanza casuale.

