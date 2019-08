Brigitta Boccoli, 1 mese di Brando: le prime foto del figlio

A un mese dalla nascita di Brando, il secondogenito di Brigitta Boccoli e Stefano Orfei, ecco le prime foto pubblicate su Instagram. La showgirl e il marito, già genitori di Manfredi (11 anni), sono ricorsi alla fecondazione assistita.

In famiglia sono tutti pazzi per lui e il fratello non fa che coccolarlo. Non è stato un percorso semplice per la showgirl, 47 anni, ma il desiderio di un altro figlio era troppo forte. La decisione è arrivata tre anni fa, quando la coppia - legata dal 2006 (si sono conosciuti a 'Reality Circus') - ha perso un bambino. Hanno continuato a provarci ma Brigitta non riusciva più a restare incinta, la voglia di allargare la famiglia però era tanta e hanno optato per questa strada.

Ora, a vederli tutti e 4, sono il ritratto della felicità.