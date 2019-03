'Live - Non è la d'Urso', Brigitte Nielsen presenta la figlia Frida avuta a 54 anni

Era giugno quando la notizia della nascita della quinta figlia di Brigitte Nielsen fece il giro dei media non tanto per lieto evento in sé, quanto per il fatto che fosse avvenuto all’età di 54 anni. Da allora l’attrice ha solo rilasciato interviste per raccontare la sua esperienza, ma ieri, per la prima volta, lo ha fatto in tv ospite di ‘Live – Non è la d’Urso’.

“Ho scelto te perché sei grande, so quanto ti piacciono i bambini”, ha confidato la diva di Hollywood a Barbara d’Urso presentando al pubblico la sua Frida nata dall’amore con il marito Mattia Dessì. “Questa bambina è per noi una grande gioia”, ha aggiunto commossa per poi spiegare di aver congelato gli ovuli all’età di 40 anni e di essere riuscita a rimanere di nuovo incinta (l’attrice ha altri quattro figli, tra cui Aron Nielsen, al momento impegnato in Honduras con l’Isola dei Famosi) solo a 54 anni. L’attrice, inoltre, si è detta comprensiva nei confronti di chi non ha condiviso la sua scelta, ribadendo comunque la ponderatezza di una decisione personale presa di comune accordo con il marito.

“Soltanto gli stupidi non cambiano opinione e quello che ho visto mi ha molto colpito", il commento di Alessandro Meluzzi, intervenuto nella discussione seduto nella sfera rossa: "Lei ha dato un messaggio facendo capire che i figli si fanno meglio a 20 anni che a 50”. Parole le sue che hanno scatenato lo studio.

Brigitte Nielsen mamma a 54 anni: “E’ stato difficile”

Dopo quattro figli maschi Brigitte Nielsen è diventata mamma di una femminuccia a 54 anni grazie alla fecondazione assistita, procedimento che è stato tutt’altro che facile, come confessato recentemente in un’intervista concessa al Guardian. “È un percorso difficile. Ci sono un sacco di medicine da prendere. È molto costoso. Pensi sempre che resterai incinta, ma la maggior parte delle volte ti chiamano per dirti: Mi dispiace. “È devastante. Il tuo partner deve essere convinto quanto te, a meno che tu non sia una donna che vuole avere un bambino da sola. Devi essere realistica e, se sei più grande, le probabilità di riuscita sono contro di te”, ha ammesso Brigitte.

Mattia Dessì: chi è il quinto marito di Brigitte Nielsen

Mattia Dessì è un ex barista italiano, più giovane di Brigitte Nielsen di 15 anni. I due si sono incontrati a Lugano nei primi Anni Duemila e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Si sono poi sposati nel 2005 a Santo Domingo.