Mamma a 54 anni, Brigitte Nielsen svela il segreto

Le foto con il pancione, per un attimo, avevano fatto pensare a una trovata pubblicitaria, invece Brigitte Nielsen non mentiva sulla sua gravidanza. E non mente neanche adesso, a un mese dalla nascita di Frida, la sua quinta figlia, avuta a 54 anni dal marito Mattia Dessi.

"Se non vuoi utilizzare ovuli di una donatrice, devi congelare i tuoi a un'età ragionevole affinché ci sia una nuova possibilità - ha svelato alla rivista People - Non avrei nemmeno provato dopo i 42 anni". Una scelta difficile che l'attrice ha preso consapevole degli ostacoli che avrebbe potuto incontrare: "E' un percorso molto lungo, quello che voglio che le donne sappiano è che tutto è possibile ma bisogna essere realistici. C'è l'attesa, c'è molto dietro".

Da non sottovalutare l'impegno economico: "Un'altra cosa da sapere è che è molto costoso. Non è né facile né economico se si fa come ho fatto io. Voglio che le persone lo sappiano".