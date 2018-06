Brooke di Beautiful in bici in Puglia... pedala verso il Grande Fratello Vip?

Stregata dalla Selva di Fasano (Brindisi) ed innamorata della bici, “Brooke Logan”: l’attrice Katherine Kelly Lang ha lasciato Beautiful per approdare in Italia e tornare in Puglia per partecipare alla gara cicloamatorale GranFondo. Un po' di vacanze italiane per l'artista americana che - si vocifera - sia in lizza per la partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal prossimo autunno: che la "sosta" in Italia sia occasione di trattative?

“Amo questo posto, vi aspetto numerosi”, ha scritto sul suo profilo Instagram ricevendo in breve tempo una valanga di commenti, tra fans della celebre soap opera e sportivi. Beautiful è la Selva che l’ha accolta, per la seconda volta in un anno. L’attrice ha avuto modo di visitare la zona e assaggiare i piatti tipici della tradizione locale, nei ritagli di tempo, postando alcuni scatti sul social network, assieme al marito. Con il casco e la “divisa” da ciclista, la bionda protagonista della serie tv Beautiful è stata un’autentica sorpresa: chi mai avrebbe immaginato che lei, proprio “Brooke” avrebbe partecipato alla gara con partenza e arrivo a Fasano, domenica 24 giugno?

"Brooke" e la passione per la bici: è promotrice del GranFondo

Secondo quanto racconta Samantha De Cristofaro per BrindisiReport, Kelly Lang è stata una dei promotori della manifestazione sportiva, letteralmente conquistata dalla magia della Selva, delle strade che si inerpicano lungo la collina con vista sul mare. Spettacolo unico. Ancor di più per chi, come Brooke, ha scoperto le emozioni che regala la bici pedalando al lato della strada.

E’ stata, quindi, protagonista indiscussa dell’evento della giornata di ieri organizzata con l’agenzia Bros Group Italia, in collaborazione con l’agenzia “Bros Group Italia” di Tiziano Cavaliere e la scuderia “Egnathia Corse” di Laura De Mola e con l’Asd Antonio Narducci-Team Edil Luigi Cofano con sede a Pezze di Greco.

Due tipologie di percorso previste: la granfondo di 120 chilometri e la mediofondo di 70 chilometri, lungo la Selva di Fasano, il Borgo di Cocolicchio, la Piana degli Ulivi ed il mare. Chiusa questa edizione, il tempo di riprendere fiato e si inizierà a pensare alla prossima. Con nuovo invito a Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful in questi giorni sul piccolo schermo alle prese con i tormenti del cuore per aver deciso di separarsi da Bill Spencer, dopo essere stata delusa.

"Brooke" al Grande Fratello Vip?

Intanto, i rumors la arruolano tra i prossimi inquilini del GF Vip in arrivo. La sua presenza in uno show italiano, del resto, non sarebbe nuova: ricordiamo che, nel 2014, calcò la pista di "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L'attrice, in coppia con il ballerino Simone Di Pasquale, è rimasta scottata da tale esperienza: ha infatti dichiarato che la sua partecipazione si rivelò un vero e proprio incubo a causa dei numerosi contrasti con la “perfida” giuria. Chissà, forse vuole "rifarsi" con il GF...

Di seguito foto e video delle vacanze italiane di Katherine Kelly Lang