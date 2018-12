Bruno Vespa papà: "Ancora accarezzo la fontanella a mio figlio di 39 anni"

Nel corso dell’odierna puntata di 'Vieni da me', il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, il conduttore di 'Porta a Porta' Bruno Vespa si è sottoposto all’intervista della cassettiera, ripercorrendo non solo la sua lunga carriera ma anche svelando il suo lato inedito da genitore.

Vespa si è raccontato a cuore aperto in versione papà. “Sono stato in sala parto per la nascita dei figli, nel 1979 e nel 1981. E’ un’esperienza meravigliosa che consiglio assolutamente a tutti. Ricordo ancora che Federico uscì in maniera, diciamo un po’ vivace. Io ero già pronto per fargli il bagnetto, ma fui cacciato dalla sala parto perché dovevano fare un’operazione un po’ complessa. Sin da allora il ragazzo era un po’ vivace”.

E sempre su Federico, giornalista e conduttore radiofonico, ha dichiarato: “Rivelo un segreto molto personale, quando Federico era appena nato aveva la fontanella. Federico oggi ha 39 anni, io ancora gli accarezzo la fontanella e lui ricambia”.